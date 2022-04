Lo Prado: Mujer murió tras accidente protagonizado por conductor en estado de ebriedad

Una mujer y madre de 39 años falleció luego que un conductor en estado de ebriedad impactara su vehículo en la comuna de Lo Prado. El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo, cuando el responsable ignoró un signo Pare y una luz roja, chocando contra el automóvil donde viajaba la mujer. Según indicaron desde Carabineros, la víctima salió eyectada del auto, ya que no llevaba su cinturón de seguridad. “Cuatro años tiene su bebé, a la cual no es fácil decirle que su mamá ya no está”, relató una de sus cercanas, quien añadió que “el daño que hizo esta persona fue gigantesco, no le importó nada”.