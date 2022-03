“Muchos años esperando este momento. Lo que más me emociona es que habrá un cambio rotundo. Juventud, qué es lo que más se necesita. Renovar todo. Viene con mucho ímpetu y creo en él por siempre”, declaró una mujer que llegó hasta las afueras del Palacio de La Moneda para presenciar el primer discurso del presidente Gabriel Boric. Asimismo, otra mujer fue entrevistada por la periodista de CHV Noticias, Marianela Estrada, a quien le aseguró que quería sacarse una foto con él para tener de recuerdo. “Quiero sacarme una foto con él para tener de recuerdo. Me parece bien. Yo no voté por él, ha cambiado mucho, tiene mucho corazón con la gente y es muy sencillo, eso me gusta. Le deseo que le vaya bien”, afirmó la ciudadana.