Este jueves comenzó el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. Pero aún hay quienes se encuentran entrampados con procesos ligados al primero, es por eso que esta jornada se registraron extensas filas en los locales de las AFP y también en los tribunales de familia.

Una de las personas que madrugó para poder obtener lo que le deben de la pensión alimenticia es Claudia, quien comenzó la fila cerca de las 07:00 horas para poder resolver su situación para que su hijo de 10 años reciba lo que le corresponde.

“De los 10 años que tiene mi hijo, (el padre) nunca ha pagado“, comentó la mujer a Contigo en la Mañana de Chilevisión, quien agregó que “prefiero levantarme tempano y hacerlo porque es por mi hijo”.

Ante la indignación de Julio César Rodríguez, la mujer reiteró que desde que su hijo nació, el padre biológico nunca le ha entregado lo que le debe de la pensión alimenticia.

Su hijo, además, tiene problemas de audición, por lo que necesita el dinero para que pueda recibir un tratamiento. “Uno hace todos los trámites, pero nadie te da solución“, lamentó la mujer, quien indicó que no ha podido avanzar en el trámite porque en el sistema está mal ingresada la dirección del hombre.

“Con el 10% se dieron cuenta de la falencia de las pensiones de alimentos. De cada cinco papás que deben pensión, uno paga. Yo trabajo, estudio y me sacrifico por mi hijo para que no le falte nada y encuentro que es super fome que la justica no vea estos casos”, añadió.

De acuerdo a su testimonio, ella debería recibir $30 mil en la quincena y $40 mil a fin de mes. Un total de $70 mil que en 10 años no ha visto jamás.

Según contó, su ex pareja habría dicho que “no quería tener más visitas con él y que no lo ve, no quiso tener más visitas y no quiso nada con él. Pero independiente que no quiera, esto es su responsabilidad como padre, porque yo no tuve a mi hijo por el espíritu santo, fue concebido en la relación que teníamos. Es su responsabilidad hacerse cargo“.

“Estoy aquí para ver si mi hijo puede recibir lo que le deben porque esto es para él“, declaró antes de concluir que “espero que el papá de mi hijo vea que estoy aquí”.

Revisa el momento completo aquí.