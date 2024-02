Heroica mujer perdió su casa pero arriesgó su vida para rescatar a gato en Villa Alemana: “Gracias a Dios”

Una mujer de Villa Alemana que perdió sus bienes materiales producto de un incendio forestal, hizo una potente muestra de humanidad al relatar cómo logró rescatar a su mascota de las llamas.

El dramático testimonio fue entregado esta noche, cuando un periodista de CHV Noticias dialogaba con la vecina para obtener información en primera persona sobre la emergencia que azota a la Región de Valparaíso.

Fue en eso cuando la mujer, con su gato herido entre sus brazos, contó que el fuego arrasó prácticamente todo. “Perdimos la casa, el taller, los buses, las ramplas. Gracias a Dios los autos no, porque los alcanzamos a correr. Pero se quemaron micros que estaban funcionando, con recorridos. Perdimos todo”, aseguró.

“Gracias a Dios encontré a Nikita… pero tengo que buscar a 3 más”

Sin embargo, lo que más le preocupaba era el estado de sus queridos animales. “Carabineros no me dejaba pasar, tuve que dejar el auto abajo, que es bastante lejos de acá y subí a pie. Acá en la casona blanca Carabineros tampoco me dejó pasar, les dije ‘lo siento, yo tengo que ir a sacar mis gatos’“, dijo.

“Gracias a Dios encontré a la Nikita que tiene 20 años. (Está) quemadita… Eso es lo que quiero saber, dónde la puedo llevar, si la Municipalidad nos va a decir a dónde dirigirnos, porque tengo que buscar 3 gatos más“, contó la desesperada mujer.

Sobre los gatos que busca rescatar, detalló lo siguiente: “Una que tiene 19 años, Chimuelo que tiene 4 meses, la Chila que tiene 5 años, que es un perro. Y tratar de rescatarlos, si es que están quemados, por último hacer algo. Ella por lo menos nos escuchó y empezó altiro a llorar“.

Sabrina Ibáñez: “Cualquier aporte lo agradezco con la vida”

Después de que su testimonio apareció en televisión, CHV Noticias nuevamente conversó con Sabrina Ibañez, la heroica mujer que se hizo viral en redes sociales al arriesgar su vida para rescatar a su gatito de 20 años, y actualizó cómo va la búsqueda de sus mascotas.

“Acabo de bajar a mi gatita al Colegio Manuel Montt, donde está la clínica veterinaria de la Municipalidad de Villa Alemana. Me estoy devolviendo a Quebrada Escobar a ver si encuentro a mis otros gatos y mi perro“, relató desde Villa Alemana.

“Esa era la casa de mi papá y, como ustedes vieron, nuestro taller mecánico se quemó. También nuestros buses, todo. Agradezco de verdad un montón a la gente que nos quiera ayudar a mi papito, sobre todo, porque es partir de cero“, expresó la mujer vía WhatsApp.





A lo anterior, añadió: “Mi viejo llevaba años con su taller. Desde 1994 que él vive ahí. Entonces, cualquier aporte lo agradezco con la vida. Para parar otra casita ahí y volver a comprar maquinaria para el taller, para que pueda seguir trabajando”.

Por otro lado, sobre la situación de sus animales, contó que ahora subirá nuevamente a continuar la búsqueda. “Voy subiendo de nuevo a ver si encuento mis gatitas, que son de mi abuelito, que en paz descanse, que él nos dejó al cuidado. Una se mete con fuego, con todo a rescatarlas, porque son parte de la familia”.

“Las gatas tienen 19 años. Se imaginarán que son parte de la vida de uno. Son un hijo más. Nos falta todavía encontrar la Laura, Coloro, Manchita y Negrete, más conocido como el Chimuelo”, relató.

Estos son los datos de Sabrina:

Nombre: Sabrina Ibañez

RUT: 16.813.623-4

Banco: Banco Estado

Cuenta: Cuenta Rut

Estos son los datos del papá de Sabrina:

Nombre: Jaime Ibañez

RUT: 10.023.365-7

Banco: Banco Estado

Cuenta: Cuenta Rut

Síguenos en