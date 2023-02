Mujer relató cómo se salvó con sus hijos metiéndose en piscina: “Sentimos el fuego sobre nuestras cabezas”

Una familia de Santa Juana sobrevivió a los incendios forestales sumergiéndose en la piscina de una casa a la que llegaron pidiendo ayuda. Se trata de Marisela, sus dos hijos, de 3 y 4 años, y sus padres, quienes se vieron atrapados por las llamas en la localidad de Purgatorio.

“Fue terrible. Íbamos escapando, pero no sabiendo hacia dónde y ahí nos encontramos con el vecino que nos dijo que para dónde íbamos a ir si el fuego estaba por todos lados. Dijo que la única opción era tiranos a la piscina”, relató Marisela a Contigo en la Mañana, de Chilevisión.

“Nos fuimos a la piscina y me refugié con mis dos hijos ahí, tapándonos, cubriéndonos para que el fuego no nos quemara y no quemara a mis hijos. Mi preocupación era mis hijos, que no les pasara nada malo a ellos”, contó la afectada.

De acuerdo a sus palabras, “fue terrible sentir el fuego que nos pasaba sobre nuestras cabezas. Nos dejó calientes. Fue terrible vivir ese momento con mis hijos”.

Pese a que estaba dentro del agua, comentó que vio cómo se quemaba la iglesia del sector: “Vi cómo explotaba. Era como el terror”.

“La piscina del vecino milagrosa nos salvó del infierno que estábamos viendo en ese momento”, añadió, pensando en las consecuencias de haber podido tomar otra decisión.

“Imagínate si a nosotros nos hubiese tocado otra historia siguiendo el camino. Nos hubiésemos topado con otros foco después y a lo mejor no la estaríamos contando ahora”, expresó.

El trauma de sus hijos

Pero eso no es todo. Marisela también comentó cómo les afectó a sus hijos el trauma por el que pasaron.

“Esa noche mi hija dormía y gritaba ‘quema, quema'”, relató la mamá.

“No entiende nada. No entendían por qué había fuego. En el día me preguntan qué pasó con la casa de la tita y me preguntan qué pasó con los perritos y yo les digo que están en el cielo”, lamentó visiblemente conmovida.

“Quieren ir a la casa de la tita, quieren volver a ir para allá. Les trato de explicar, pero me siguen sin entender”, explicó.