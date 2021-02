El aluvión que afectó a San José del Maipo durante el fin de semana pasado dejó a una serie de personas afectadas que perdieron sus viviendas o sufrieron daños graves.

Entre ellas se encuentra Doris Araya, de 47 años, quien gracias a su rápida reacción logró salvar su vida al subirse al techo de una vivienda mientras ocurría la emergencia.

En conversación con el matinal Contigo En La Mañana de Chilevisión, la mujer relató que el sábado pasado “a eso de las 4 se escuchó un estruendo fuerte cuando estaba en la cocina, nos estábamos preparando para comer con mi nuera y mi nieta”.

“Salimos y ya venía todo el material, todas las casas ahí en el puente, ya lo estaba sobrepasando y eso que tenía varios metros de profundidad, entonces nosotros salimos a buscar a los animales y nos alejamos de acá, pero yo me devolví a buscar ropa y esas cosas porque salimos solamente con lo puesto”, contó.

La mujer añadió que “cuando vine a buscar ropa vino otro estruendo fuerte, el aluvión enorme, la tierra temblaba, se movía entera, era un ruido espantoso, y cuando voy a salir de la casa hacia la avenida, vi que venían las rocas por la entrada del portón y me devolví corriendo y me metí en la ventana de atrás que da al techo de la vecina y ahí me subí“.

“Era un ruido espantoso, yo pensé que iba a arrasar con todo“, detalló.

Cuando sintió que el ruido ya había pasado, la mujer se bajó y regresó a su hogar, donde se encontró con pérdidas totales ya que el barro cubre más de un metro de altura.

Sin embargo, se rehúsa a ser evacuada e insiste en que quiere limpiar su casa para quedarse en el lugar. “Aquí está el recuerdo de mis hijos que fallecieron el año pasado”, explicó.