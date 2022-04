Mujer trans sobrevivió a ataque que la dejó en riesgo vital: “Tengo miedo de salir a la calle”

“¡Aquí está la resistencia trans!”, fue la consigna que se pudo escuchar entre quienes llegaron a las dependencias de la ex Posta Central para realizar la vigilia luego de un presunto crimen de odio en contra de una mujer trans, quien recibió el alta médica durante este miércoles 13 de abril.

Según los antecedentes del caso, el hecho habría sido perpetrado la noche del pasado domingo 27 de marzo en la calle Fray Luis de la Peña con Bascuñán Guerrero en el centro de Santiago. En dicho lugar, un individuo atacó con golpes de puño a la víctima, para luego ejecutar una serie de puñaladas en la región de su tórax.

En en dicho momento, fuentes del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, indicaron a CHV Noticias que la víctima permanecía en riesgo vital, con ventilación mecánica, en coma inducido y en cuidados intensivos.

No obstante, 18 días después, la víctima de los hechos compartió una potente reflexión desde su cuenta oficial de Instagram, asegurando que no está calmada luego del suceso, y que tiene miedo de salir a las calles.

Su testimonio

“Recibí 5 puñaladas y una de ellas perforó mi pulmón y corazón. Mi diagnóstico era morir pero la vida, la mapu, diosito y la virgen me dieron otra oportunidad para poder salir adelante y con fuerza”, escribió Amalia.

En ese sentido, reveló que pasó 12 días hospitalizada donde tres de ellos estuvo dormida sin poder despertar. “Cuando desperté al tercer día después de que la cola diabla en el sueño me dijera – yapo niña es hora de despertar porque la que no es dura no perdura- dije ‘que dura que eres Amelia, sobreviviste‘”.

“Después de eso me doy cuenta que estaba en un hospital rodeada de gente con dos tubos metido entre mis cosillas hasta llegar a mis pulmones y recordando lo último que vi que fue ver a mis hermanas correr hacia mi mientras el weon que me apuñaló se alejaba sin miedo alguno“, añadió en su relato.

“Entra mi madre junto a la psicóloga y me dicen bienvenida, lo lograste Elizabeth. Mi madre lloraba y yo solo les pedía agua ya que estaba en la seca máxima. Desde que desperté hasta que me dieron el alta sentí un progreso muy grande y avances muy lindos dentro de mi recuperación. No pude dormir en todos los días que estuve hospitalizada pero las enfermeras y tens siempre me cuidaron con mucho amor y cariño“, agregó.

“Ahora me digo a mi misma soy una sobreviviente. Sobreviví a un ataque de trans odio por parte de un saco wea que no pudo verme caminar tranquila. No estoy calmada ya que tengo miedo. No puedo estar sola y tampoco puedo salir a la calle ya que me da miedo enfrentarme a personas que no conozco”, lamentó.

En ese sentido, reveló que en la actualidad, tiene una costilla fracturada que le hace daño cuando duerme , pero para ella es lo de menos, porque lo único que le importa es que está viva y con su familia.

“Gracias a mis amigues que se dedicaron todos los días a acompañarme a las afueras del hospital, lo hicieron todos los días sin pensarlo y esa si que es una familia. Gracias a mi familia por acompañarme incondicionalmente a pesar de que mi vida va encontrá todos sus principios. Gracias a mi por ser una mujer fuerte y salir adelante sin miedo y cada paso que doy lo hago con fuerza”, dijo.

“Y ahí puedes verme tajeada, hospitalizada pero sin perder mi esencia… Les amo“, sentenció Elizabeth Amelia Madariaga.

El alta médica

Durante la jornada de este miércoles 13 de abril, reveló que llegó su kinesiólogo a verla. “Me dice ya Ame tranquila vamos a caminar. Yo sin ganas accedí y nos pusimos a caminar por los pasillos hasta llegar a una virgencita que estaba en el piso seis. Nos sentamos y conversamos de una forma tan sincera el cual me hizo botar lágrimas de pena y alegría, y pude entender que era hora de dar vuelta la página”, compartió mediante otra publicación en sus redes sociales.

“Ahora entiendo que es otra historia la que debo escribir por mi sola y también junto a la gente que me ayudó en este proceso muy largo y fuerte. Cuando volví a la sala, las chicas comenzaron a hacer mi cama y la psicóloga me regaló un libro el cual me puse a leer enseguida. En eso las tens empiezan a peinarme y me dicen: ‘Ame te vas hoy’, yo sin creerles se me acerca la Verito (enfermera) y me dice ‘ya Amelia a arreglarse porque te vas a tu casa“, narró.

“Cuando salgo del hospital estaba toda mi comunidad Ballroom Chile esperándome. Me emocioné y di las vueltas correspondientes para ver todos los mensajitos de amor que tenían para mi. Estoy totalmente agradecida por cada una de las personas que envió sus buenas vibras, encendió una velita y también elevó sus oraciones porque finalmente estoy acá firme y fuerte”, señaló.