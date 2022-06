Hay un sospechoso: Hallan muerta a mujer transgénero que había desaparecido en las cercanías de Iquique

La Policía de Investigaciones (PDI) de la Región de Tarapacá investiga el fallecimiento de Yuridia Pizarro, una mujer transgénero de 55 años que fue encontrada muerta este jueves 2 de junio en la costa sur de Iquique.

De acuerdo a la información policial, el cuerpo de la víctima fue hallado en el kilómetro 368 de la ruta A-1, en un sitio eriazo, relativamente cerca de su residencia.

Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) y el Laboratorio de Criminalística Regional trabajan para establecer las causas de su deceso.

Según indicaron desde la institución, “existiría una persona presuntamente involucrada quien será entrevistada por la BH Iquique”. Sin embargo, señalaron que la investigación se encuentra en desarrollo.

Yuri

Yuridia Pizarro, más conocida como Yuri, era la dueña de una panadería ubicada en la Caleta de Caramucho, 45 kilómetros al sur de Iquique.

La mujer transgénero de 55 años estaba desaparecida desde el pasado domingo 29 de mayo, recibiendo la PDI una denuncia por presunta desgracia el 31 del mismo mes.

Su sobrina, Janka Pierola Pizarro, relató a SoyIquique.cl que fue una vecina de su tía quien se dio cuenta de su ausencia en su casa. Extrañada por el hecho, advirtió a los familiares de Yuri, quienes de inmediato le preguntaron por el hombre de nacionalidad colombiana que trabajaba con ella desde hace un año en la panadería.

Pierola contó que dicho sujeto les dijo a los familiares que su tía había viajado hacia Bolivia, sin embargo, al registrar la vivienda se dieron cuenta de que estaban todas sus pertenencias, sospechando de su versión. Además, notaron que el auto de la mujer no estaba.

Por esa razón, decidieron denunciar su presunta desaparición a Carabineros, que habría encontrado su vehículo abandonado en Alto Hospicio.

A raíz del hecho, la diputada Emilia Schneider (Comunes) expresó sus condolencias y pidió justicia para Yuri.

“Que las muertes de las personas trans no queden más en el olvido. Justicia por Yuri Pizarro y por todes, que se investigue y castigue. No miremos para el lado, no seamos cómplices del odio por ser una sociedad indolente. Prevención, justicia y educación!”, escribió la parlamentaria en su cuenta de Twitter.