El diputado del Frente Regionalista Verde Social (FRVS) Jaime Mulet anunció este lunes que no repostulará a su cargo como parlamentario, esto tras la investigación que realiza el Ministerio Público en su contra por el delito de cohecho pasivo.

Hace algunos días, el fiscal de Copiapó a cargo de la investigación, Luis Miranda, solicitó la formalización del legislador por el caso de Minera Candelaria, quienes pagaron un monto superior a los US$ 7 millones para que desistieran de una demanda a la Municipalidad de Tierra Amarilla, negociación en la que habría estado involucrado Mulet en 2015.

Esta mañana, el diputado por el distrito 4 de la Región de Atacama, aclaró que “la señal que teníamos del Ministerio Público era que no iba a haber formalización y que esto se iba a acabar, ya se va a acabar igual en los próximos meses, pero que me formalicen cuatro días antes de las elecciones va a ser tópico que le van a preguntar a mi candidato Gabriel Boric”.

“Yo prefiero dar un paso al costado y abocarme plenamente a mi defensa y elevar el estándar de la política. Declino mi candidatura, tengo que ver legalmente si quedo o no en el voto, no tengo idea, pero llamo a apoyar a mi compañero de lista Luis Gabriel Marco en el distrito 4”, agregó en entrevista con Radio Universo.

El diputado afirmó que la noticia dada a conocer en los últimos días “está dañándome no sólo a mí, sino también al cuerpo colectivo al que pertenezco y defiendo, que es un proyecto político decente”, haciendo referencia al FRVS.

“Me hago a un lado porque no quiero que le hagan daño a Gabriel, él es un hombre que tiene que llegar a ser presidente con un estándar más elevado. Yo elevo el estándar y me retiro, qué saco con estar ahí si me van a usar para empatar”, añadió.

Finalmente, Mulet criticó la labor del Ministerio Público, indicando que “no está construido por ángeles, son personas que tienen motivaciones y han desprestigiado la institución con estas decisiones de orden político que toman una y otra vez”.

“Me han dicho que el juicio no seguía, porque no hay nada más y eso que revisado todo. Esto no es casual”, concluyó.