Estas son las multas que arriesga Gonzalo Valenzuela tras ser sorprendido circulando sin patente ni licencia

La mañana de este jueves, el actor Gonzalo Valenzuela fue fiscalizado por Carabineros e inspectores del Ministerio de Transportes. En el acto, fue sorprendido circulando sin patente trasera ni licencia de conducir en Providencia, Región Metropolitana.

“Lo que no tenía es la patente… la patente de atrás, me habían quebrado la cosita, entonces tengo una réplica, que no tiene hoyito (…) pero no está puesta donde tiene que ir”, explicó. “La tenía metida debajo del asiento porque me la pasaron hace como dos semanas”.

Sin embargo, uno de los fiscalizadores se encargó de desmentir la versión: “Él no porta la documentación y al revisar la base de datos, este indica que está vencida desde el año 2014. Revisión técnica, permiso de circulación (…) No aporta nada”.

De esta forma, luego que Valenzuela señalara que portaba todos los documentos, Carabineros quitó su motocicleta y el intérprete no tuvo otra opción que irse caminando del lugar.

¿Cuál es la multa que arriesga Gonzalo Valenzuela?

Ahora, el actor recordado por su papel en teleseries como “Machos” arriesga una cuantiosa multa tras haber cometido una falta que el Código Penal considera “grave”.

Según establece el cuerpo normativo, el monto a pagar por circular sin placa patente puede ir desde 1 a 1,5 UTM y su vehículo podría ser derivado a un corral. La sanción por manejar sin licencia, en tanto, oscila entre 1,5 y 3 UTM, es decir, desde los $72.024 y $144.048.

