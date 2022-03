Durante la tarde de este viernes 25 de marzo, la Municipalidad de Ñuñoa informó que un estudiante del Liceo 7 José Toribio Medina se encuentra en riesgo vital después de sufrir una golpiza en una de las manifestaciones estudiantiles perpetradas en la presente jornada.

Mediante una publicación en su cuenta de Twitter, la alcaldesa de la comuna, Emilia Ríos, confirmó el grave estado de salud del menor, y aseguró que ya están en contacto con la familia de la víctima para brindar el apoyo correspondiente en lo que se requiera.

“Con profunda consternación debemos comunicar que en el marco de la manifestación convocada el día de hoy por estudiantes universitarios, un alumno del Liceo 7 de nuestra comuna fue brutalmente agredido en circunstancias que aún se están investigando. El estudiante permanece en estos momentos graves y con riesgo vital“, informaron en un comunicado.

Lee también: Ratones, caída a una alcantarilla y falta de alimentos: Los detalles del segundo retorno a clases del Liceo Darío Salas

“Estos deplorables hechos deben ser esclarecidos a la brevedad y la persecución de los responsables debe ser una prioridad para las autoridades”, añadió el municipio a través de su jefa comunal.

“Realizaremos la denuncia respectiva al Ministerio Público y nos hemos puesto a disposición de la familia de la víctima para apoyarla con toda la asistencia legal y psicológica que requiera“, sentenciaron.

Con pesar le comunicamos a la comunidad la situación de un estudiante del Liceo 7 que hoy está en riesgo vital, producto de una golpiza que recibió en circunstancias que deben ser aclaradas. Estamos en contacto con la familia para apoyar en lo que requiera. Debe hacerse justicia! pic.twitter.com/elgd0BGV6t — Emilia Ríos Saavedra (@EmiliaRiosS) March 26, 2022

Desde el Liceo 7, detallaron que aún no se sabe en qué contexto ocurrió el incidente. El director del establecimiento, Sebastián Henríquez, indicó además que por ser menor de edad, no se pueden entregar mayores detalles del caso.

Lee también: La escapada de Karen Rojo: Compró pasaje de un día para otro y pagó casi un millón de pesos en efectivo

“En la manifestación convocada por estudiantes universitarios hoy, un alumno de nuestro liceo fue brutalmente agredido en circunstancias que aún se están investigando. El estudiante permanece grave y con riesgo vital. Como equipo directivo estuvimos hoy junto a su familia y como comunidad le entregaremos todo nuestro apoyo en estos difíciles momentos”, indicaron en un comunicado.

Los otros episodios de violencia

Es relevante consignar que la primera marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), contó con varios episodios de violencia, como el disparo por parte de un carabinero contra un adolescente de 19 años.

Desde Carabineros de Chile aseguraron que el funcionario policial utilizó su arma de servicio porque estaba siendo atacado. “Como institución se ha instruido un sumario administrativo con el fin de esclarecer estos hechos”, señalaron.

Lee también: Pasa al borrador de la nueva Constitución: “Los animales tienen derecho a una vida libre de maltratos”

Por otra parte, también se registraron hechos de violencia en una zona cercana a Estación Central. Un grupo de vendedores ambulantes golpeó a un alumno de derecho de la Universidad Diego Portales, quien manifestó que alrededor de seis sujetos lo agredieron con golpes de puños, patadas y palos.

“Yo creo que ellos se molestaron porque ellos dejan de vender, pero nada justifica… esto podría ser calificado como un homicidio frustrado. Si no es porque yo me hago el muerto, no estaría acá“, expresó el universitario en conversación con CHV Noticias.