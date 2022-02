El Municipio de Maipú frenó la construcción de viviendas en una toma de la comuna. Así detuvieron un verdadero negocio ilegal que opera en esos lugares. Se trata de bandas organizadas que buscan terrenos vacíos, construyen casas y luego las venden a personas necesitadas, lucrando con espacios que no les pertenecen. El alcalde Tomás Vodanovic asegura que “ante el enorme déficit habitacional que se presenta, muchas personas se han visto obligadas a tomarse espacios públicos o a la vivienda en campamentos”. Durante las últimas semanas, el número de personas viviendo e incluso trabajando en estas tomas ha ido en aumento, situación que ha molestado a los vecinos de la comuna. La municipalidad, por su parte, no ha desalojado a quienes viven en los campamentos de forma irregular, sus esfuerzos se concentran principalmente en evitar la propagación de estos inmuebles, para así frenar el negocio ilícito que se produce en el sector. “Si yo logro llegar a tiempo, lo que hago es botar una edificación y fregarle el negocio a una banda organizada. Si llego cinco días después, me toca desarmarle la casa a una familia y dejarlos en la calle”, recalcó el alcalde.