La Municipalidad de Santiago, actualmente es liderada por la alcaldesa Irací Hassler, informó en la jornada de este viernes 1 de octubre que se interpuso una querella por fraude y uso malicioso de documentos públicos en contra de ex funcionarios de confianza del ex alcalde Felipe Alessandri.

La acción judicial se realizó debido a la revisión de los antecedentes relacionados al pago por concepto de trabajos extraordinarios que presuntamente, dichos trabajadores habrían realizado los días sábados, domingos y festivos.

En el documento, se indica que “sólo entre estos tres estrechos colaboradores del ex Alcalde Alessandri, el Municipio de Santiago desembolsó, por concepto de supuestos trabajos extraordinarios, la suma total de ciento cuarenta y siete millones doscientos ochenta y seis mil ciento un pesos ($147.286.101)“.

Lee también: Mineduc anticipa que eliminará distancia de un metro en los colegios a medida que avance la vacunación

Los hechos habrían sido perpetrados por el ex administrador municipal, Juan Francisco Garcia Mac-Vicar; el ex director jurídico Agustín Romero Leiva; y el ex jefe de gabinete José Ignacio Labbé Martinez.

Desde el municipio, señalaron que los antecedentes mencionados constituirían “una situación de extrema gravedad” y que creen que, con la acción judicial, se refrenda su compromiso para la total “transparencia, probidad y administración de los recursos municipales”.