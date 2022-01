Este jueves se informó la muerte del ex candidato presidencial Arturo Frei Bolívar.

El abogado y político de la Democracia Cristiana se postuló a La Moneda como independiente en 1999, obteniendo una de las votaciones más bajas de las que se tiene registro (0,38%).

Sin embargo, su jingle es uno de los más recordados en la historia de la franja electoral.

Tras su derrota, el otrora diputado y senador por la DC se retiró de la política para ejercer como abogado.

Frei Bolívar era sobrino del fallecido ex mandatario Eduardo Frei Montalva y primo del también ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, además de su hermana, la ex senadora Carmen Frei.

Aunque mantuvo un perfil bajo, en 1998 renunció a la Democracia Cristiana luego de ser pasado al Tribunal Supremo del partido tras visitar a dictador Augusto Pinochet en Londres, donde se encontraba detenido.

Desde la Delegación Presidencial Regional del Biobío lamentaron el deceso del ex parlamentario y a nombre del delegado Ignacio Fica enviaron condolencias a su familia.