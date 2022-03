Una particular protesta se llevó a cabo este miércoles en las afueras de la denominada “Moneda chica”, lugar ubicado en Providencia y elegido por el presidente Gabriel Boric como lugar de trabajo antes de asumir como mandatario. En dicho lugar, un grupo de músicos y artistas se manifestaron, acusando que el sector del arte y la cultura no se ha reactivado con suficiente rapidez. Uno de los presentes que deleitó con diversas melodías fue el el histórico pianista Valentín Trujillo. “Aún con 89 años, tengo la esperanza ahora de verdad de que nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nuestros legítimos derechos van a ser cumplidos. Estoy seguro de eso. Ojalá no me defrauden”, dijo frente a un centenar de personas que se agolpó a su alrededor. Además, también hubo diversos dirigentes que entregaron una carta, la que fue recibida por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.