“Muy vulnerable”: Cathy Barriga criticó uso de su imagen en la “Quema de Judas” en Valparaíso

La ex alcaldesa Cathy Barriga rompió el silencio a raíz de lo ocurrido el fin de semana pasado en las conmemoraciones de Semana Santa, donde su imagen fue utilizada en la “Quema de Judas” en Valparaíso.

La ex autoridad de Maipú habló con Zona de Estrellas en medio del arresto domiciliario total que cumple en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco y entregó su opinión por lo ocurrido.

La actividad mencionada se ha vuelto un clásico de Semana Santa y es organizada año a año por el Centro Cultural Playa Ancha, en donde se acostumbra a elegir la figura de algún político para ser quemado al ritmo de bailes y música.

Para este año, Cathy Barriga fue la escogida y su imagen fue plasmada en una gran marioneta a la que se le prendió fuego ante la atenta mirada del público asistente.

Cathy Barriga y la crítica por la “Quema de Judas”

La ex jefa comunal de Maipú se contactó con el espacio de espectáculos del canal Zona Latina y entregó su visión por lo ocurrido, criticando la actividad.

“Si el canal no lo siente así, te pido que no lo aclares tu porque es muy injusto, y avalar ese tipo de cosas creo que no le hace bien a nadie”, expresó mediante un audio.

De igual manera, Cathy Barriga reparó en su presente y pidió ponerse en la situación “de una persona que injustamente está viviendo todo esto y está muy vulnerable”.

