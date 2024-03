“¡¿Qué hicieron?!”: La reacción de Nabila Rifo con sus hijos tras asesinato de su conviviente

Recientemente se dieron a conocer los testimonios de los hijos de Nabila Rifo, los que dieron cuenta de cómo ocurrió el asesinato a su conviviente, Ignacio Gerardo Bañares, el pasado 1 de febrero.

Todo habría sucedido en el antejardín de la casa de Nabila, lugar en donde Bañares comenzó llamándola a gritos en estado de ebriedad y posteriormente, amenazó a los jóvenes, quienes no le querían permitir el paso a la casa.

Tras minutos de discusión, uno de los hijos de Nabila decidió ir en búsqueda de una manopla a su habitación, lo que provocó un forcejeo con el conviviente de su madre, quien se abalanzó encima de él. Siendo ese momento en el que su otro hermano se involucró en dicha pelea con un bate, para finalmente concretarse el asesinato de Bañares, siendo testigo de ello su madre desatando una desconsolada reacción.

Nabila Rifo tras asesinato de su conviviente: “¡¿Qué hicieron?!”

Según lo consignado por Radio Biobío, en el forcejeo que se produjo ente el F. -hijo de Nabila- e Ignacio Gerardo Bañares. Su hermano J. se percató de la situación y se puso por detrás del sujeto para golpearlo en la cabeza con un bate de béisbol.

Dicha acción permitió a F. levantarse y ponerse encima de Bañares para continuar la golpiza con la manopla en su rostro y cabeza. La pelea tuvo una duración de 15 minutos, donde en solo dos minutos Bañares recibió 30 golpes, 13 fueron con el bate de béisbol y los 17 restantes con la manopla.

“Debido a la adrenalina, la situación que estaba viviendo, sumado a que pensaba que si no me defendía Gerardo me podía matar, es que le di una gran cantidad de golpes con la manopla, todas en el rostro y cabeza”, relató F.

Bañares agonizando en el antejardín de Nabila Rifo

Tras ello, el conviviente de Nabila se encontraba completamente ensangrentado, situación que provocó que ambos jóvenes huyeran del lugar en dirección a la casa de su padre, mientras Rifo, de acuerdo al citado medio, como testigo de la escena, les gritaba desesperadamente: “¡¿Qué hicieron?!”.

Acto seguido, Nabila se sentó al lado del cuerpo de Bañares completamente shockeada, presenciando cómo agonizaba en su antejardín.

Paralelamente, el padre de los hijos de Nabila Rifo decidió entregarlos ante las autoridades, donde solo el mayor asistió junto al él, mientras que su hermano retornó a la casa de su madre, lugar al que horas más tarde llegó la PDI para concretar su detención.

Además de concretar la detención del segundo hijo de Nabila, en ese mismo momento el cuerpo de Ignacio Gerardo Bañares era puesto sobre una camilla del Servicio Médico Legal (SML), confirmándose su muerte por politraumatismo a las 00:59 horas.

