Mamá de Narumi Kurosaki reveló el chat que la hizo sospechar de la desaparición su hija

La declaración de Taeko Kurosaki, la mamá de Narumi Kurosaki, en el juicio contra Nicolás Zepeda este miércoles ha dejado varias revelaciones sobre la relación de su hija con el chileno acusado por su crimen.

Además de contar en su declaración que Zepeda tenía acceso a la cuenta de Facebook de Narumi, la mujer japonesa reveló un detalle clave en un chat que la alertó sobre la desaparición de su hija.

¿Qué reveló la mamá de Narumi Kurosaki?

De acuerdo a su relato, Narumi terminó su relación a distancia con Nicolás el 28 de septiembre de 2016, mientras que Arthur del Piccolo señaló que su pololeo comenzó el 6 de octubre.

“En ese tiempo tenía el presentimiento de su viaje a Francia. El 27 de noviembre me dijo que todos sus contactos de Facebook habían sido bloqueados”, recordó.

🇫🇷🚨 DECLARA TAEKO KUROSAKI, MADRE DE NARUMI.

"En esa época supe que Narumi estaba con Arthur y tuvimos una videollamada donde lo conocimos". (ayer Arthur dio detalles de ese encuentro virtual)@CHVNoticias #Zepeda — Roberto Cox (@CoxRobertoCox) December 13, 2023

“En esa época supe que Narumi estaba con Arthur y tuvimos una videollamada donde lo conocimos”, añadió.

El chat clave que la hizo sospechar

Taeko dijo que el 3 de diciembre “Narumi me escribió que el invierno era duro y estaba todo congelado. Esa fue su última señal de vida. Nuestra última conversación”.

“Durante los siguientes cinco días no supe más nada de ella. Mis mensajes no fueron leídos y no tuve respuesta. Después recibí un mensaje misterioso: ‘Perdón por no escribirte. Mi amigo es muy posesivo'”, recordó la mujer.

La madre de Narumi indicó que dicho mensaje “fue difícil de entender” y que había “muchas cosas raras” en el: “Utilizó tres veces un punto de exclamación que ella nunca usaba”.

“Usó la expresión ‘mi novio es posesivo’ en lugar de escribir ‘Arthur es posesivo’ en circunstancias que ya me lo había presentado (…) Esa expresión (posesivo) me parecía rara porque me di cuenta que Arthur tenía un carácter completamente opuesto al de Nicolás”, relató.

Desde ese momento, la mujer comenzó a sospechar que los mensajes fueron escritos por otra persona.

🇫🇷🚨 DECLARA TAEKO KUROSAKI, MADRE DE NARUMI.

"Luego recibí un mensaje donde Narumi decía 'tengo un nuevo amigo que se llama Arthur y me voy a Luxemburgo sola'"@CHVNoticias #Zepeda — Roberto Cox (@CoxRobertoCox) December 13, 2023

