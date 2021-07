La candidata presidencial del Partido Socialista, PPD y Nuevo Trato, Paula Narváez, analizó esta mañana el escenario electoral en la oposición de cara a los comicios de noviembre.

En primer término, la ex vocera de Gobierno felicitó a los ganadores Gabriel Boric (Frente Amplio) y Sebastián Sichel (independiente). Al mismo tiempo, envió “afectuosamente un abrazo a quienes no resultaron electos, porque lo importante de esto es tener la convicción de que siempre será mejor participar en elecciones, que no participar en elecciones. Y tener la valentía de querer hacerlo”.

Posteriormente, hizo un llamado a acelerar la definición de la candidatura de Unidad Constituyente en las elecciones de noviembre, ya que a su juicio“no existe la posibilidad de hacer la definición de una manera distinta a un proceso democrático que legitime esta decisión. El tiempo se acabó, no hay más tiempo para estas definiciones y temo que de no tomarlas, el proceso sea irreversible”.

“Por lo tanto, para este sector político creo fundamental tomar claramente la responsabilidad de hacer esta definición a la brevedad, es lo que el país exige y es lo que debemos hacer, es nuestra responsabilidad y nuestro deber”, agregó.

También, Narváez comentó que en estos momentos “falta (la definición de) un sector fundamental en la historia política de Chile, y es el que yo represento, que es el socialismo democrático y el progresismo que no puede renunciar a estar en estar en esta elección presidencial que se inserta en un momento histórico para Chile”.

“Por lo tanto, reiteramos la necesidad de que, a través de un mecanismo democrático, podamos definir una candidatura única de Unidad Constituyente y el progresismo, para poder estar en la primera vuelta de noviembre”, complementó.

Anteriormente, el candidato presidencial del Partido Radical, Carlos Maldonado, comentó en Twitter que la centroizquierda “no puede seguir esperando” la decisión respecto a posibles primarias convencionales.