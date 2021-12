La Corte de Apelaciones de Santiago revocó el sobreseimiento del ex alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, por presunta negociación incompatible. El tribunal constató que no se había cumplido el plazo de prescripción, por lo que no correspondía el cierre definitivo de la causa que pesa en su contra. Según informó el Ministerio Público, se continuará con la preparación del juicio oral pactado para fines de marzo de 2022.