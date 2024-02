Negro Piñera se quebró al recordar a ex pdte. Piñera: “Siempre le tuve miedo a ese helicóptero”

Miguel Piñera reflexionó sobre el deceso del ex mandatario en una íntima conversación con Julio César Rodríguez para Contigo en la Mañana. "Ya no tengo palabras, no me quedan lágrimas", expresó el hermano de Sebastián Piñera.