Continúan las repercusiones tras la confirmación de que los proyectos que permiten un quinto retiro de los fondos de pensiones serán discutidos en primera instancia en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Pese a que la propuesta es rechazada por el gobierno, la medida continúa teniendo respaldo de parte de algunos parlamentarios, quienes argumentan que la crisis económica sigue afectando a los hogares chilenos.

En ese contexto, una nueva opinión en contra sumó la propuesta. Se trata del ex ministro de Hacienda durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Nicolás Eyzaguirre, quien adelantó estar en contra de la iniciativa y advirtió las complejidades que esto puede tener.

“Para la gente que quiere comprar una casa. Para las pymes que quieren tener un crédito, el retiro es devastador. No es sólo un problema de inflación. Aquí hay un problema, para la gente más vulnerable, muy serio”, indicó en conversación con Radio Cooperativa.

El otrora secretario de Estado agregó que “mucha gente, y no sin un poco de razón, cree que en esta idea de mantener equilibrio en las cuentas fiscales se esconde una intención de mantener el status quo, de no cambiar nada, de no distribuir el ingreso”.

“El quinto retiro es una expresión de eso. Si bien es cierto que se ha usado eso, no es menos cierto que el Estado tiene que ser responsable con sus finanzas, sino termina pagando de forma abrumadora los más pobres”, añadió.

Al mismo tiempo, Eyzaguirre llamó a la izquierda y a la centroizquierda a “madurar para lograr diferenciar lo que es una política responsable de lo que es una política conservadora”