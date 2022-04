Daniela Nicolás tras culpabilidad de Nicolás López por abusos sexuales: “El tiempo dio la razón”

Tras un largo juicio, finalmente este martes la justicia logró acreditar la culpabilidad de Nicolás López por dos abusos sexuales, no así por el delito de violación que pesaba en su contra.

En concreto, el guionista y director de cine fue acusado por diferentes actrices, incluida una menor de edad, de cometer delitos de abuso sexual y violación de carácter reiterado. Sin embargo, solo se acreditó el primero.

López fue condenado por dos delitos de abuso sexual, contra MJVS en 2015 y contra DAMC en 2016. Sin embargo, fue absuelto los delitos de violación (en 2004 y 2012), de ultraje público (2012) y de abuso sexual (2015 y 2016), mientras que la sentencia se conocerá el 16 de mayo a las 15:00 horas.

Luego de conocerse el resultado, la actriz Daniela Nicolás, quien declaró en nombre de una amiga que dice haber sido abusada por el cineasta, se refirió al caso en su cuenta de Twitter.

Allí indicó que, pese a que se acreditaron dos abusos sexuales en contra de López, “hay más”. “Solo esperar a que cumpla una condena como se merece y este caso marque un antes y un después en nuestro país”.

“No es no. No más abuso de poder. Culpables no pueden seguir impunes”, continuó.

Además, Nicolás comentó que luego de hablar públicamente en 2018 “en nombre de una amiga que no se atrevió a hablar en contra de Nicolás López”, le llegaron mensajes “tildándome de loca, mentirosa, de que me había quemado en el medio, etc. Hoy estoy feliz porque hay una posibilidad de que se haga justicia”.

“Si para algunos ‘quemarme’ significaba apoyar a víctimas de abuso para ayudar a que se hiciera justicia, bueno, prefería ‘quemarme’. El tiempo dio la razón”, cerró.