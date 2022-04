Nicolás López tras alegatos finales del juicio en su contra: “Espero con tranquilidad el veredicto”

Mantuvo silencio durante todo el juicio, sin embargo, al término de la jornada de los alegatos finales en su contra, decidió hablar mediante un comunicado de prensa. De esa manera, el cineasta Nicolás López se refirió a las acusaciones que pesan en su contra por los delitos de violación y abuso sexual en carácter de reiterado y el delito de ultraje público, los que se habrían producido entre el 2004 y el 2016.

Según manifestó en el documento, este lunes “terminan cuatro años de calvario“, reiterando su inocencia en lo que se le imputa. “Nunca he violado a nadie, jamás he abusado de nadie. Estoy consciente de que mis palabras pueden haber ofendido, pero nunca con intención de causar daño”, expresó.

“Después de seis semanas de juicio, confío que las sólidas evidencias entregadas hayan servido para demostrar mi inocencia de los delitos de los que se me acusa. Espero con tranquilidad el veredicto“, cerró en el escueto comunicado.

El veredicto en contra de López será conocido este martes 26 de abril, a partir de las 13:00 horas. Cabe recordar que el Ministerio Público solicitó 10 años y un día de prisión por delitos de violación en carácter de reiterado, 5 años y un día por abuso sexual en carácter de reiterado y 61 días por ultraje público.

Sin embargo, es necesario mencionar los argumentos y pruebas expuestos por la Fiscalía durante este alegato final, dando a conocer algunos de los chats que vinculan al director con las denuncias en su contra.

Alegatos de la Fiscalía

Según expuso la fiscal Lorena Parra durante este lunes, el investigado “borró más de 2.700 mensajes de WhatsApp de su celular”, los que también fueron recuperados por la PDI.

“En estos mensajes el acusado reconoce los hechos presentados en juicio oral: Que ha tocado senos de sus víctimas, que las ha perseguido y que una de sus víctimas se fue traumada de su departamento”, precisó la persecutora.

En unos de sus mensajes eliminados, el acusado escribió “preséntame amigas jóvenes, llenas de esperanza para destruirles sus sueños“.

“Todos los hechos denunciados, más el relato de testigos, dan cuenta que el señor Nicolás López nunca entendió o no quiso entender que no era no“, concluyó Parra.

Finalmente, en el documento de los alegatos del Ministerio Público, enfatizan que mediante estas pruebas “se da cuenta de un patrón de conducta: Él es quien contactó a todas sus víctimas por Twitter, Instagram y mail, siempre en un contexto laboral; les ofrecía ser parte de producciones. Sin embargo aprovechaba las reuniones laborales para atacarlas con fuerza, aprovechando su condición de superioridad para abusar de ellas“.