Zepeda reveló por qué compró caja de fósforos antes de ver a Narumi: “Quedó muy linda en mi cocina en Chile”

En medio del interrogatorio a Nicolás Zepeda por la desaparición de Narumi Kurosaki, el chileno explicó este lunes por qué compró fósforos antes de encontrarse con la japonesa.

Según contó, tras viajar a Francia para reencontrarse con Narumi, sin contarle a nadie salvo a su primo que vivía en Barcelona, llegó a Besanzón y se estacionó en el campus universitario.

“Tuve suerte y encontré un lugar. Estaba muy cansado. Me dormí muy rápido y cuando me despierto la veo a Narumi casi al frente del paradero de micro. No me vio porque estaba dentro del auto”, comentó.

“Me sorprendió de verla. No sabía que estaba en Besanzón. No sabía si estaba de viaje, si tenía exámenes. Cuando la veo pasar frente a mi estaba muy contento porque me di cuenta que no sería difícil encontrarla. Estaba en shock. No me lo esperaba”, continuó.

En esa línea, y tras la consulta del juez sobre “¿qué hizo al verla después de cruzar todo el océano para encontrarse con ella?”, Zepeda respondió que “dudé. No sabía si ese era el momento de saludarla. Ella esperó en el paradero y se fue”.

¿Por qué compró fósforos?

“Hice casi todas las compras en el Carrefour. Comida y cosas para el auto. Busqué un bidón para llenarlo con bencina… Lo compro porque quería el recipiente para llenarlo con bencina en caso de pana”, recordó.

“Compro fósforos por si me podían servir. Suelo pasar por iglesias y prender velas. El detergente lo compro para limpiar las pequeñas manchas y que no me cobren demás al devolver el auto”, aseguró Zepeda.

“He vivido solo y siempre compro cosas que me pueden servir. Es un reflejo. A veces compro dentífrico para mis hermanas, shampoo para mi padre… es un reflejo. Me gustó la caja de fósforos y quedó muy linda en mi cocina en Chile”, contestó.

DECLARA NICOLÁS ZEPEDA.

