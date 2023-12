El revelador informe psiquiátrico sobre Nicolás Zepeda: “Él sabe que lo que dice no es verdad”

El juicio contra Nicolás Zepeda por el crimen de Narumi Kurosaki continúa y ahora fue el turno del psiquiatra del sistema judicial francés, quien se refirió a un revelador informe sobre la personalidad del chileno.

Tras las declaraciones de las hermanas y madre de la japonesa a comienza de esta semana, el profesional Jean Canterino, a cargo de un informe sobre el chileno en 2020, indicó que “tenía respuestas complejas a preguntas simples denotando una personalidad manipuladora”.

“Zepeda es un hombre inteligente. No es un psicótico. Él sabe que lo que dice no es verdad y también sabe que la persona que lo escucha no le cree, sin embargo él quiere tener el control y por momentos la única solución es decir cualquier cosa”, detalló el psiquiatra.

Además, Canterino aseguró que le llamó la atención que la personalidad manipuladora de Nicolás se manifiesta en todo tipo de preguntas y no solo en aquellas que se relacionan con los hechos.

“Debe estar bajo control de todo. Debe tener al otro en sus manos”, continuó Canterino. “El manipulador no tiene empatía”, añadió.

Expusieron mail de Kurosaki a Zepeda

Además, el fiscal del caso le preguntó sobre un mail que Narumi le envió a Nicolás en el que decía: “Soy joven, tengo que vivir muchas experiencias. No soy digna de ti. Tú eres perfecto”.

Ante eso, el profesional respondió que Kurosaki “lo preservaba narcisísticamente para poder dejarlo”.

Por su parte, la defensa de chileno puso en duda la conclusión del experto, argumentando que, con la presencia de un traductor en su encuentro con Zepeda, el tiempo fue muy breve para realizar un análisis acabado.

Posteriormente, declaró el psiquiatra Ronald Countanceau, quien también analizó a Zepeda e indicó que “no tiene antecedes psiquiátricos”, pero sí “funciones congnitivas superiores a la media”.

“Una personalidad reservada, tímida, muy confiado de sí mismo. No aparece como un sujeto impulsivo en su estructura de personal”, explicó.

