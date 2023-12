Nicolás Zepeda remece nuevo juicio por crimen de Narumi Kurosaki: “Mentí y me arrepiento”

Nicolás Zepeda entregó nuevas declaraciones en el juicio en su contra por la desaparición de Narumi Kurosaki y en esta jornada admitió haber mentido en el primer proceso en su contra.

Cabe recordar que se cumplieron siete años de la desaparición de la joven japonesa con quien mantuvo una relación. En febrero de este 2023, el chileno fue condenado a 28 años de cárcel por el crimen, resolución a la que su familia apeló acusando inocencia.

Nicolás Zepeda reconoce haber mentido

El enviado especial de CHV Noticias, Roberto Cox, informó que el chileno reconoció que mintió en el primer juicio, cuando aseguró que viajó a Francia en busca de un posgrado, y dijo que en realidad lo hizo para ver a Narumi.

“Tal vez mentí porque lo iban a usar en mi contra. Ahora lo veo más claramente y estoy acá para dejarlo todo en la mesa. Me van a juzgar y no tengo miedo. Voy a decir todo. Si mentí, si omití, si no pude precisar, lo diré. Mentí. Me arrepiento”, confesó.

Si bien el juez le preguntó por otros detalles en los que mintió, el chileno acusado respondió que dichos temas los puede esclarecer durante el juicio.

Además, no hubo referencias en la desaparición de Narumi.

