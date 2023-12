Nicolás Zepeda estalla en llanto ante inminente veredicto: “¡No soy un asesino!”

Nicolás Zepeda recibirá este jueves la sentencia en su contra por la desaparición y muerte de Narumi Kurosaki. En su última intervención, lloró desconsoladamente e insistió en que “no soy un asesino”.

A tres semanas de iniciado el nuevo juicio en Francia contra el chileno por el crimen de la japonesa, este 21 de diciembre se realizó la última audiencia.

En la instancia, Zepeda emitió breves palabras a horas de conocer el fallo que, incluso, lo podría condenar a cadena perpetua, según lo pidió el fiscal del caso.

¿Qué dijo Nicolás Zepeda en su última intervención?

“En este juicio hablaron mucho de lo que hice mal. Lo que hice, ni hice y no dije”, expresó en chileno.

“Estoy muy lejos aquel que me gustaría ser, pero no soy un asesino, no soy una asesino. No maté a Narumi. Yo no la maté. No soy un asesino”, insistió Zepeda al terminar con un llanto desconsolado.

Tras eso, permaneció con las manos en su rostro por varios minutos, mientras que el jurado se retiró hacia una sala privada para deliberar.

Se espera que la decisión del jurado compuesto por 12 personas tome entre 7 a 8 horas, y se requieren de 8 a 12 votos para que Nicolás Zepeda sea declarado culpable.

En caso de que 7 de los integrantes del jurado lo declaren inocente, Zepeda queda absuelto de los cargos.

