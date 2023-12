“¿Mintió en otros puntos?”: La inquietante respuesta de Nicolás Zepeda al inicio de interrogatorio

Este lunes comenzó el interrogatorio que deberá responder Nicolás Zepeda en Francia, en el marco de una nueva jornada por el juicio por el crimen contra Narumi Kuroski.

“A pesar de la presión y el stress, estoy contento por este momento. Es una acusación horrible por algo que no hice. Estoy listo para responder y no tengo miedo de hacerlo”, respondió Zepeda al inicio del proceso que durará seis horas y cuya defensa intentó postergar.

“¿Mintió en otros puntos de este proceso?”, le preguntó el juez. “Espontáneamente no. Irán saliendo en el transcurso del interrogatorio”, contestó el chileno, quien aseguró que no ha puesto resistencia en el proceso porque “creo en la justicia francesa”.

“Me habría gustado separarme mejor. Me habría gustado evitar discusiones adolescentes no muy productivas. Es la vida. Nos alejábamos pero nos reencontrábamos. Discutimos mucho sobre cómo seguir juntos. Por eso tomó mucho tiempo”, aseguró.

Zepeda indicó que “el 6 de octubre (2016) fue el término de la relación con Narumi”, a quien definió como alguien “transparente”.

“Me venía hablando hace mucho de su viaje a Francia. Me habla sobre la posibilidad de obtener becas y aprender francés. Pero no lo niego, me habría gustado que viniera a aprender español a Chile. Siempre la apoyé”, sostuvo.

🇫🇷📷 DECLARA NICOLÁS ZEPEDA.

"Yo no tenía el derecho de prohibirle ese viaje"#zepeda — Roberto Cox (@CoxRobertoCox) December 18, 2023

