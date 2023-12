"¿Tuvo dudas de que Narumi...?": La fuerte pregunta de abogada de familia de Kurosaki a Nicolás Zepeda

Nicolás Zepeda vive una nueva jornada de interrogatorios clave en su juicio en Francia por la desaparición de Narumi Kurosaki. Este martes fue le turno de la abogada de la familia japonesa.

En la instancia, Sylvie Gallay le preguntó al chileno si “¿tuvo dudas de que Narumi estuviera muerta cuando la metió en la maleta?”, ante lo que Zepeda respondió que “no maté a Narumi. No la metí en una maleta como usted señala”.

🇫🇷🚨 DECLARA N. ZEPEDA

Respecto a las preguntas que le hizo a su primo sobre la muerte por asfixia:

¿Tuvo dudas que Narumi estuviera muerta cuando la metió en la maleta?

"No maté a Narumi. No la metí en una maleta como usted señala"#Zepeda — Roberto Cox (@CoxRobertoCox) December 19, 2023

Los otros temas que habló Zepeda

Durante el interrogatorio, el chileno también respondió preguntas sobre otros temas, como las inquietantes preguntas que le hizo a su primo sobre la muerte por asfixia, qué hizo con Narumi el 5 de diciembre de 2016 y un posible embarazo.

Con respecto al primero, el acusado respondió que “si hablamos de temas médicos, si evocaron algo, yo no inicio esas conversaciones. Cuando hay cosas que no sé, intento escuchar lo que me dices. Si eres médico, tienes cierta legitimidad”.

🇫🇷🚨 DECLARA N. ZEPEDA

Gallay le pregunta sobre qué actividades realizaron el lunes 5 de diciembre.

La fiscalía plantea que a esas alturas Narumi ya estaba muerta.

"Tenía comida en mi maleta, Narumi tenía comida para un desayuno. Recuerdo que comimos lo que teníamos"#Zepeda — Roberto Cox (@CoxRobertoCox) December 19, 2023

Con respecto a la posibilidad de que Narumi estuviera embarazada, Zepeda contestó que él no estaba en conocimiento sobre esa situación.

“Nos cuidábamos. Narumi hacía referencia a una situación del pasado cuando fuimos al médico en Japón. Hacía referencia a un atraso. Nunca estuvo embarazada”, respondió.

Finalmente, también fue consultado por el papel que, según declaró este lunes, puso en el parabrisas del auto en el campus universitario y que Narumi supuestamente vio para reencontrase con él.

“¿Me explica cómo Narumi, siendo de noche, miope, viviendo a más de 60 metros y con su ventana dando al otro lado… cómo vio el papel?”, le preguntó Gallay. “Es mi punto de vista…”, respondió el chileno.

🇫🇷🚨 DECLARA N. ZEPEDA

"Eso fue lo que pasó. Parece increíble pero así fue. Ella llegó, lo vio, tomó el papel. Cuando la veo ella tenía ese papel en la mano".

¿No puso esa hoja en su pieza?

"Habría sido una buena idea""#Zepeda — Roberto Cox (@CoxRobertoCox) December 19, 2023

Síguenos en