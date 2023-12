Nicolás Zepeda es declarado culpable por el crimen de Narumi Kurosaki

Nicolás Zepeda fue declarado culpable por el crimen de Narumi Kurosaki y sentenciado a 28 años este jueves 21 de diciembre por la justicia francesa.

Tras algunas horas de deliberación, el jurado francés determinó que el chileno es culpable de la muerte de la joven japonesa en diciembre de 2016.

Cabe recordar que el fiscal del caso había pedido cadena perpetua para el chileno que siempre insistió en su inocencia.

Las últimas palabras de Nicolás Zepeda

En horas de esta mañana, el chileno emitió sus últimas palabras previo a conocer la sentencia del jurado francés.

“En este juicio hablaron mucho de lo que hice mal. Lo que hice, ni hice y no dije. Estoy muy lejos de aquel que me gustaría ser, pero no soy un asesino, no soy una asesino. No maté a Narumi. Yo no la maté. No soy un asesino”, declaró Zepeda en medio de un llanto desconsolado.

Segundo juicio contra Zepeda

Cabe recordar que este es el segundo juicio que enfrentó Nicolás Zepeda por la desaparición de Narumi Kurosaki en diciembre de 2016 y que la primera vez fue sentenciado a 28 años de cárcel por el crimen.

En esta oportunidad, el juicio duró cerca de tres semanas y prestaron declaración las hermanas de Narumi, su madre Taeko Kurosaki, amigas de la víctima, psiquiatras y el mismo Zepeda. Todas, duraron horas y se revelaron nuevos detalles.

Una de las revelaciones más impactantes fue que Nicolás Zepeda admitió haber mentido en el primer juicio y confesó que viajó a Francia para ver a Narumi.

