“He guardado silencio por años”: Nicole Block denuncia a su ex esposo Juan Cristóbal Meza de maltrato

La actriz chilena Nicole Block denunció públicamente a su ex esposo, Juan Cristóbal Meza, de violencia física y psicológica durante su matrimonio.

Recordemos que la intérprete se casó con Meza, compositor nacional e hijo de la actriz Delfina Guzmán, en 2018. Después de un par de años, decidieron poner fin a su relación. Sin embargo, en julio de 2020 anunció su reconciliación con el músico.

En ese entonces, Block dejó de lado su carrera actoral en Chile para radicarse en Estados Unidos, con el objetivo de acompañar a su ex marido en su carrera musical.

Este martes, la joven compartió un video registrado el 6 de octubre de 2019, durante su estadía en Santa Mónica, California. Además, la publicación va acompañada de un extenso texto en que relata distintos momentos de la relación.

“He guardo silencio por años”

“Lamentablemente esto NO ha cambiado. He guardado silencio por años, pero ya no más”, comenzó diciendo Nicole Block en el post, donde además entregó detalles de los maltratos que ha sufrido en este periodo, los cuales se mantendrían hasta la actualidad.

“Los golpes: patadas en la espalda, azotarme contra la muralla, cortarte el cuello para que no me fuera, amenazarme con suicidarte para que no me separara, no se compara con la violencia psicológica que he tenido que aguantar hasta el día de hoy”, acusó en un mensaje dirigido a su ex pareja.

En esa misma línea, sostuvo que “gorda es lo más suave que me dijiste hace dos días. Sufro de trastornos de la conducta alimentaria y tú lo sabes, casi muero por esta causa y tú me das ahí en mi talón de Aquiles”.

“Tus manipulaciones sórdidas son lo peor”, afirmó, enumerando distintas situaciones por las que la actriz se sintió presionada por Meza. “Entré a la televisión, porque mi carrera como actriz de teatro no te pareció suficiente”, dijo.

“Me alejaste de mis padres, porque te parecían poco cultos, ignorantes y poco sofisticados para tus estándares”, agregó la actriz, quien además denunció insólitas restricciones como no utilizar labial rojo, prohibir sus amistades y restringir su vestimenta.

“Miraste en menos mi carrera de actriz diciendo que eres mejor compositor que yo actriz y que debíamos ir a Estados Unidos a potenciar tu carrera y yo abandonar la mía sin posibilidades de trabajo allá“, complementó.

Asimismo, afirmó que “te entregué cada peso que gané sin ver ni uno, me manipulaste económicamente para que volviera contigo. Porque cuando me escape de ti en USA, llegué con una mano adelante y otra atrás a Chile, mientras tú te gastabas nuestros recursos en Europa”.

Finalmente, explicó por qué no hizo pública estas acusaciones anteriormente. “Me sentía tonta de haber aguantado tanto… por miedo. Pero ya no te tengo miedo“, sostuvo.

Revisa la declaración completa acá: