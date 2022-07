“El mejor día de mi vida”: Niña fue dada de alta tras siete años de hospitalización en Los Ángeles

Un emotivo momento ocurrió este miércoles 27 de julio en el hospital Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, en la Región del Biobío, luego que una pequeña paciente fuera dada de alta después de siete años de hospitalización.

Se trata de Dafnee, quien recibió la atención en el recinto desde sus primeros días de vida, luego que se le diagnosticara una malformación intestinal compleja y difícil de manejar en un recién nacido.

La pediatra y médico tratante, Claudia Miranda, detalló que a los seis meses de vida la niña fue derivada a Concepción y luego a Santiago. “Cuando estabilizaron su enfermedad pudo regresar a nuestro hospital, y en estos años ha ido avanzando”, indicó.

Sin embargo, la profesional explicó que “aunque ella va a necesitar toda la vida una nutrición parenteral, hoy tenemos la posibilidad de mandarla a su casa con su tratamiento para que así pueda estar con su familia por primera vez”.

De esta manera, la pequeña podrá seguir desarrollándose en su hogar gracias a las visitas periódicas del equipo del hospital.

“Vamos a ir a entregar este procedimiento diario a su casa, ella se irá con un elemento invasivo que se llama catéter venoso central, y a través de él y con una técnica estéril, nosotros administraremos la alimentación parenteral que requiere”, detalló Miranda.

“El mejor día de mi vida”

Según indicó el hospital de Los Ángeles a través de redes sociales, el primer anhelo que esperaba concretar Dafnee al salir del complejo asistencial era ir a un parque de juegos, algo que nunca pudo hacer en sus cortos años de vida.

La niña fue despedida del recinto por todo el personal, quienes prepararon un espacio con globos, regalos, carteles y mensajes llenos de buenos deseos para el inicio de esta nueva etapa.

“Me emocioné tanto tanto, que este es el mejor día de mi vida, nunca esperé esto, y lo más emocionante es darle gracias a todas las tías del hospital que me cuidaron, y lo que más me gustó, es que me voy de alta”, dijo la pequeña paciente antes de abandonar el lugar.

Revisa el emotivo momento acá: