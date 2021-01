Aunque Talcahuano se encuentra en fase 1 (cuarentena) desde el día de ayer, los comerciantes de la comuna decidieron abrir sus locales argumentando en una profunda crisis económica producida por la pandemia.

Según dijo a Biobío Chile el vocero de los comerciantes, Manuel López, no obtuvieron la respuesta que estaban buscando ya que acusan de que el seremi de Salud no los recibió para dar una solución a la situación.

“Lamentablemente hoy tenemos que hacer esto, no por rebeldía, por subsistencia. El comercio local, el detallista, el de día a día está de capa caída y con esta cuarentenavienen a practicamente sepultar un comercio que apoya mucho y que implica una economía local que va en descenso”, comentó el representante.

Además, argumentó que el plan aplicado solo contempla la visión de la capital y no la de sectores provinciales como es Talcahuano. “Estas realidades se tienen que ver a nivel de región. Lamentablemente con un programa tipo que viene de Santiago, aplicable a todas las regiones del país, así no funciona“.

El seremi de Economía, Mauricio Gutiérrez, criticó la medida adoptada por los comerciantes ya que, dentro de las alternativas ofrecidas, aseguró que las pymes pueden ampliar el giro y así vender productos esenciales, además de utilizar el sistema delivery. Además, insistió en que las medidas preventivas fueran respetadas.

“Hay que respetar la cuarentena. El comercio no esencial no debe abrir y eso se debe respetar. Simpatizo con su sufrimiento, pero no puedo hacer otra cosa que condenar sus actos”, comentó.

En tanto la alcaldesa (s) Estefanía Estrada, señaló a Meganoticias que “en Talcahuano han quebrado 33 comerciantes desde la pandemia y creemos que con esta nueva cuarentena el número se puede duplicar“.

“Realizaremos todas las instancias e insistiremos en que el Gobierno se adapte o tenga medidas especiales para la comuna adecuadas a la geografía”, expuso.

Sin embargo, el seremi de Salud, Héctor Muñoz, dijo que “no nos va a temblar la mano cuando tengamos que actuar y sobre todo las personas que están incitando a no cumplir con la norma sanitaria”.