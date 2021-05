El Gobierno defendió la implementación del pase de movilidad para las personas que culminaron su proceso de vacunación y que permitirá trasladarse entre comunas en cuarentena dentro de la misma ciudad.

La medida, anunciada este domingo por el presidente Piñera, fue criticada por especialistas ya que aseguran que podría generar un nuevo rebrote, teniendo en cuenta que todavía hay cerca de 5 mil casos diarios.

“Hay que recalcar que es una decisión que se ha tomado con responsabilidad y prudencia, por lo mismo se les pide a las personas que lo usen responsablemente”, argumentó el vocero del Gobierno, Jaime Bellolio.

“No es momento de ser exitistas y de bajar la guardia frente al COVID-19, ya que este sigue presente. El pase de movilidad no es un chipe libre, de hecho no se puede comparar con un carnet verde, no es decir que ya se acabó la pandemia o que no son necesarios los cuidados. Y pedimos humildemente a quiénes son consultados por la materia que no den pie a que se malentienda el objetivo de la medida”, agregó.

Además, Bellolio aclaró a que el Ejecutivo no está entregando indicaciones de libertad a la ciudadanía. “Aquí no hay una señal equivoca, salvo que algunos intenten confundir a las personas. Es un simple paso adelante”, complementó.

En tanto que, el ministro de Salud, Enrique Paris, apuntó a que “esto es un premio al buen comportamiento y al sacrificio que han hecho los adultos mayores. Es un reconocimiento a ellos, esto no libera la necesidad de usar mascarilla, del lavado de manos y del distanciamiento físico”.

Finalmente, la autoridad sanitaria señaló que “el pase lo vemos como algo positivo porque eso va a disminuir la fatiga pandémica”.