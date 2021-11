La Fiscalía Regional del Bío Bío decidió esta tarde no pasar a audiencia de control de detención ni formalización ante el Juzgado de Garantía de Cañete a dos personas, de 21 y 15 años de edad.

Los dos jóvenes mencionados anteriormente, fueron detenidas durante este miércoles, en un procedimiento que involucró a funcionarios de la Armada y Carabineros. Los uniformados sindicaron a los dos individuos como partícipes de los delitos de atentado contra la autoridad e infracción a ley de control de armas.

No obstante, con las diligencias investigativas realizadas no fue posible reunir evidencias suficientes que permitieran a la Fiscalía formular cargos en contra de ellos. No obstante, es importante señalar que la indagatoria continúa adelante con peritajes y pesquisas encargadas a la PDI.

En síntesis, de los tres hombres detenidos ayer en los operativos realizados por personal de la Armada y Carabineros, a uno de ellos, José Llempi Machacán (21), se le imputaron los delitos de receptación y tenencia ilegal de municiones, quedando con arresto domiciliario total. Los otros dos fueron dejados en libertad, pero continúa adelante una investigación desformalizada.

