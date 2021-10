La presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), confirmó que todavía no hay una fecha para que el proyecto de ley que permite un cuarto retiro de los fondos previsionales sea votado en la Sala de la Cámara Alta.

En esta jornada se definió la tabla para la próxima semana, donde no aparece la iniciativa de reforma constitucional, ni tampoco el proyecto de ley que entrega un indulto o amnistía a los detenidos durante el “estallido social”.

La senadora explicó que ninguna de las iniciativas “ha ingresado a la tabla, ni han llegado los informes de la comisión”, por lo que, hasta el momento, no serán analizados por el Senado.

“En el indulto, tiene que discutirse cómo se van a introducir las modificaciones a la discusión en general, porque el proyecto se vio en general y particular, no habiendo plazo para las indicaciones. Muchos colegas han señalado que necesitan introducir modificaciones al mismo”, señaló la parlamentaria.

En el caso del cuarto retiro, Rincón declaró en un punto de prensa que “senadores han planteado que si no va a haber claridad de cuáles van a ser las modificaciones en la discusión en particular, no puede votarse en general. Entonces, en ambos casos hay que construir los acuerdos para proceder a la votación en general”.

Además, la militante DC descartó que se esté posponiendo la discusión del cuarto retiro por falta de votos en la oposición, aclarando que “hoy no están”, pero que esto no influye en el acuerdo generado por la mesa directiva.

También, afirmó que la iniciativa “podría eventualmente ponerse en tabla antes de las elecciones (de noviembre), pero va a depender del acuerdo de comités”, aclarando que se mantendrá el régimen de discusión que incluye a la segunda semana de noviembre como distrital.

Sin embargo, Rincón detalló que el martes 2 de noviembre habrá una nueva reunión de comités en el que se definirá la tabla y la eventual fecha de votación de ambas iniciativas.