Nombre del pdte. Boric apareció mal escrito en presentación de Cumbre de las Américas

Este miércoles continúa la gira del presidente Gabriel Boric por Norteamérica y esta jornada sus principales actividades estuvieron centradas en su participación en la Cumbre de las Américas, donde realizó un llamado a empresarios a invertir en el país. Sin embargo, se produjo una anécdota que ha llamado la atención.

Cuando fue el turno del mandatario para subir a la tarima, en la pantalla de fondo apareció escrito “his excellency Gabriel Brolic. President of the Republic of Chile”.

La gráfica llamó la atención, ya que el apellido de la máxima autoridad del país estaba mal tipeada y aparecía “Brolic”.

El jefe de Estado chileno visitó Canadá el lunes, donde se reunió con su par de ese país, Justin Trudeau.

En tanto que el martes viajó a Los Ángeles, California, ciudad en la que compartió con su alcalde, Eric Garcett.

Y este este miércoles, Boric se hizo presente en la IX Cumbre de las Américas, el foro multilateral más importante de la América es organizada por el presidente Joe Biden.