“Nosotros tendremos cadena perpetua de dolor”: Familia de Valeria Vivanco lamentó la condena a Leonel Contreras

Este miércoles por la tarde, la Justicia determinó 12 años de cárcel para el detective Leonel Contreras por la muerte de la también funcionaria de la PDI Valeria Vivanco.

Cabe recordar que la detective falleció en medio de un procedimiento policial, donde en primera instancia estuvieron detenidas dos personas. Finalmente, y tras las investigaciones, Fiscalía determinó que uno de sus propios compañeros fue quien ejecutó el disparo que le quitó la vida a la joven y detuvo a Contreras.

Las declaraciones de los padres de Valeria Vivanco

“A ese maldito le dieron 10 años. A mi hija le quitaron todos los sueños, era una hermosa niña de 25 años y nosotros tendremos cadena perpetua de dolor. Solo los padres que han perdido un hijo saben lo que significa” dijo la mamá de la joven, Jacqueline Caru.

Mientras que el padre, Miguel Ángel Vivanco, afirmó: “Estamos con sentimientos encontrados. La condena no nos satisface, no nos da alegría, no es nada para celebrar”.

“Hubo funcionarios que a pesar de una posible desvinculación que pueden generar sus declaraciones, dijeron la verdad, reconocieron ante un tribunal de la nación que fueron presionados por el alto mando para no apurar los peritajes y no entregar las evidencias. Ellos fueron valientes, dos o tres valientes”, dijo el papá.

La madre de Valeria habló de 10 años y no de 12, porque Contreras ya lleva un tiempo en prisión preventiva y ese periodo se le restará a su condena.

Síguenos en