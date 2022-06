“Al quedar embarazada me hizo abortar”: Presentan querella contra alcalde de Renaico por presunta violación

Un nuevo episodio judicial afecta al alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, ya que durante la jornada de este lunes 13 de junio, se confirmó la presentación de una querella por hechos de connotación sexual, específicamente por violación y aborto.

La acción judicial que fue recibida por la Fiscalía de Cañete, fue presentada por el abogado querellante y la presunta víctima de 22 años de edad, quien entregó su testimonio y relató parte de lo sucedido.

Tamara Medina, quien acusa a la autoridad comunal de violación, estupro, aborto y amenazas, asegura haber sido violada por el edil en el momento que postulaba a una beca de estudios en Argentina, la cual era promovida por el municipio de Renaico.

Conforme a las declaraciones entregadas por el abogado José Francisco Rodríguez, el suceso habría sido llevado a cabo en un complejo turístico en la comuna de Contulmo.

“En este caso la niña fue ubicada a los 14 años y a las 16 fue llevada al complejo turístico de propiedad de un contratista de una obra eólica en Renaico. Este señor le facilitó las instalaciones a Reinao, sabiendo que era menor de edad, y permitió que ella fuera violada. Con posterioridad, la niña resultó embarazada”, dijo el especialista en leyes a Radio Bío-Bío.

“Al quedar embarazada él me hizo abortar y luego me envió a abortar a Ecuador. Me envió a terminar el proceso de aborto que él inició. El mismo también me levó a hacerme ecografías a la Clínica Alemana de Temuco”, comenzó señalando la presunta víctima al citado medio.

“Yo quedé muy mal, después de muchos años y de terapia psicológica, logré encontrar al abogada para interponer mi demanda”, añadió.

“Son absolutamente falsos los hechos. Aquellas circunstancias las demostraremos en el curso de la investigación”, dijo el abogado defensor, Hans Laurie.

Es relevante mencionar que esta no es el primer caso judicial que afecta al alcalde de Renaico, ya que existe una condena al acreditarse acoso sexual contra una ex funcionaria municipal.