Nuevo director general de la PDI pidió disculpas por Sergio Muñoz: “Son conductas individuales”

Eduardo Cerna Lozano, el nuevo director general de la Policía de Investigaciones, pidió disculpas tras los antecedentes dados a conocer en el marco de las indagatorias por el Caso Audios y que derivaron en la renuncia de Sergio Muñoz, ex líder de la institución.

Fue durante esta mañana que Cerna se reunió con la ministra del Interior, Carolina Tohá, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, para fijar los lineamientos de trabajo en el marco de estos hechos que remecen a la PDI.

Después de 45 minutos de este encuentro, el cual será seguido por una reunión con el presidente Gabriel Boric durante el próximo viernes, Cerna entregó un punto de prensa donde reafirmó su compromiso de arduo trabajo al interior de la institución y además pidió disculpas a la ciudadanía.

“Aprovecho la ocasión para pedir disculpas”

En su intervención, el actual director general de la PDI indicó que “aprovecho este momento para instar a todas y a todos los detectives que integran la PDI a que sigamos trabajando con mayor ahínco, con mayor dedicación y esmero, para demostrar que la institución está por sobre las personas“.

“Nuestros ideales de luchar por el bien sin dudar ni temer, están cada día mas fuertes”, complementó.

Seguido de esto, agregó que además “aprovecho la ocasión para pedir disculpas a las y los ciudadanos, a las y los detectives y a las autoridades que me acompañan, por la situación que hemos estado viviendo y lo que hemos representado como institución”.

“Son conductas individuales, pero que no tienen cabida en la institución. No las hemos aceptado y no las aceptaremos”, sentenció.

Síguenos en