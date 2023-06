“Qué bueno que les dolió”: Nuevo registro muestra furiosa reacción del “pastor” Soto tras atacar a diputadas

Un tenso enfrentamiento tuvo lugar la mañana de este miércoles en la entrada del Congreso Nacional, luego que un grupo de diputadas oficialistas se enfrentaran al autodenominado “pastor” Soto.

Según muestra un registro de CHV Noticias, Carlos Javier Soto Chacón se abalanzó en contra de las parlamentarias Daniela Serrano y Consuelo Veloso cuando estas se acercaron a increparlo.

Todo partió cuando el predicador habría agredido verbalmente a la diputada Marisela Santibáñez (PC), al decir que la muerte de su hija tendría relación con su forma de ser.

“¿A dónde la viste, hue…? ¿Qué te has imaginado, con…? Cobarde de mi…, Dios no te ama, hue…. Dios te odia, hue… La gente que odia no es de Dios”, se oyó decir a la diputada Veloso durante el enfrentamiento.

Nuevo registro

Ante esto, personal de Carabineros que se encontraba en el lugar intervino para evitar un altercado mayor. Posteriormente, Soto fue trasladado a otro lugar cercano donde se mantuvo retenido por unos minutos.

En horas de la tarde, la diputada Lorena Pizarro (PC) publicó un nuevo registro relacionado al enfrentamiento, en el cual se observa la reacción del predicador después del ataque a las diputadas.

“Este personaje, conocido como Pastor Soto, agrede todos los miércoles a mujeres en la entrada del Congreso. Hoy lo hizo con Marisela Santibáñez y, posteriormente, con Daniela Serrano, a quienes le expreso toda mi solidaridad. Basta de misoginia y discursos de odio. Este tipo es un peligro“, declaró Pizarro.

Según el video publicado por la parlamentaria en su cuenta de Twitter, aparece el autodenominado “pastor” realizando una serie de reclamos y amenazas en contra de las autoridades, incluso contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

“Han convertido a mi país en un Sodoma y Gomorra, gracias a estos sucios pervertidos. Nosotros somos los que bendecimos esta tierra, nosotros, la iglesia. Gracias a nosotros este país prospera”, señaló.

Posteriormente, agregó “cuando están a punto de morir ahí están pidiendo milagros (…) Patudos y voy a seguir predicando… qué bueno que les dolió. En Santiago me voy a buscar al pervertido ministro Ávila“.

“He predicado al presidente, a ministros y voy a seguir predicando, qué se creen estos sucios pervertidos“, cierra Soto en el registro.

Este personaje, conocido como Pastor Soto, agrede todos los miércoles a mujeres en la entrada del Congreso. Hoy lo hizo con @mariseka y, posteriormente, con @SerranoDaniela_ a quienes le expreso toda mi solidaridad. Basta de misoginia y discursos de odio. Este tipo es un peligro pic.twitter.com/fgmeJtNOCS — Lorena Pizarro Sierra (@LorenaPizarroS) May 31, 2023

Directiva de la Cámara anuncia nueva denuncia contra Soto

La diputada Catalina Pérez (RD), vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara, anunció una nueva denuncia por “actos que han sido reiterados” en contra de Carlos Javier Soto.

“El Pastor Soto es un peligro para integridad física y mental de parlamentarios y funcionarios del Congreso”, dijo Pérez en Twitter, agregando que respaldarán cualquier acción judicial que decidan tomar las diputadas afectadas.

“Ni un centímetro a quienes violentan en nombre de Dios”, concluyó la parlamentaria.

El Pastor Soto es un peligro para la integridad física y mental de parlamentarios y funcionarios del Congreso. Como Mesa de la Cámara interpondremos una nueva denuncia por actos que han sido reiterados y respaldaremos las acciones que emprendan las diputadas afectadas. Ni un… — Catalina Pérez Diputada (@CatalinaPerezS) May 31, 2023

Te podría interesar: