“Destacado folclorista y amigo”: El obituario de Álvaro Corbalán que confirma su amistad con Tito Fernández

El pasado sábado 11 de febrero se confirmó el fallecimiento del folclorista chileno Humberto Baeza Fernández, más conocido como “Tito Fernández” o “El Temucano”, luego de arrastrar diversos problemas de salud que lo mantenían internado en el Hospital de Puerto Montt.

El cantante de 80 años, quien en el último tiempo enfrentó denuncias por delitos sexuales en su contra, también murió bajo la sospecha de su vínculo con la dictadura, especialmente por una supuesta amistad con el ex agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Álvaro Corbalán.

Sin embargo, luego de la muerte del artista, el propio Corbalán confirmó su estrecho vínculo con Fernández tras escribir un obituario en El Mercurio.

“Ante el sensible fallecimiento del destacado folclorista y amigo El Temucano, don Humberto Baeza Fernández (QEPD), me sumo a los sentimientos de pesar de toda su distinguida familia”, reza el texto firmado por Álvaro Corbalán Castilla.

El escrito de Corbalán ya ha generando repercusiones a nivel político. Uno de los primeros en criticar el mensaje fue el senador Fidel Espinoza (PS), quien a través de su cuenta de Twitter tildó al ex militar como “el más criminal de los criminales”.

“Se hace partícipe de las condolencias al ‘Temucano’, su amigo que murió sin pisar un día la cárcel por sus delitos. Solo en Chile un demencial torturador sigue apareciendo en las páginas sociales de los diarios“, sostuvo.

Corbalán, la CNI y crímenes de lesa humanidad

Cabe mencionar que el ex agente de la CNI se encuentra recluido en la cárcel de Punta Peuco, condenado a más de 150 años de cárcel por su participación en crímenes de lesa humanidad en la dictadura de Augusto Pinochet.

Por otra parte, el propio “Temucano” negó en más de una ocasión su supuesta amistad con Corbalán, declarándose como un “ícono de la izquierda chilena”.

“No sé de dónde sacaron eso. Tal vez son demasiado jóvenes. Y no tiene idea”, aseguró en entrevista con BioBioChile en 2018, agregando que “soy socialista… Fui comunista, y me cambié cuando el PC no entró a la Concertación”.

No obstante, su versión quedó en entredicho tras la publicación del libro “Álvaro Corbalán: El dueño de la noche”, donde se revelan las fiestas que organizaba el ex agente con figuras del espectáculo de la época, entre ellos Tito Fernández.

