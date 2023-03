Hablan ocupantes ilegales desalojados del Shakira Tower I en Barrio Meiggs: “No tengo a dónde ir ahora”

Este jueves desalojaron 11 departamentos del Shakira Tower I en Barrio Meiggs, dejando en la calle a los ocupantes ilegales. CHV Noticias conversó con dos de ellos. Mientras uno explicó que “no estábamos pagándole a nadie, nos metimos”, el otro lamentó la situación. “Estoy de brazos cruzados, no tengo plata, no tengo auto, no tengo a dónde ir ahora. ¿Qué toca ahora? Solucionar”, expresó.