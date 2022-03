Durante la tarde de este miércoles 30 de marzo, la ministra en visita, Romy Rutherford, citó nuevamente a declarar en calidad de imputado al ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez.

La citación que está pactada para este viernes 1 de abril a las 09:00 horas, se da luego que la Corte Suprema, en fallo unánime, haya rechazado el recurso presentado por la defensa del ex alto mando, el cual tenía como objetivo que fuera interrogado en su casa y en presencia de su abogado.

La declaración del ex general Martínez, se llevará a cabo en el marco de su presunta participación en la arista Pasajes Aéreos, la cual es parte del millonario fraude en el Ejército, mejor conocido como Milicogate.

Es relevante consignar que esta parte de la investigación mencionada, se relaciona con el uso irregular de dineros asignados para viajes oficiales de integrantes de la institución castrense.

Dicha declaración, deberá ser en la oficina de la jueza y sin compañía de su abogado, es decir, como estaba planificado con anterioridad.

El tribunal castrense había acogido de forma parcial a solicitud del general en retiro, permitiéndole que pudiera declarar en su domicilio. No obstante, se rechazó la parte en la que pedía estar en presencia de su abogado, Juan Carlos Manríquez, lo que fue revertido por la Corte Suprema.

Tras la decisión del máximo tribunal, la defensa del ex comandante llegó hasta el Tribunal Constitucional para paralizar la causa. No obstante, la solicitud no alcanzó a ser revisada y se postergó para la próxima semana.

Es relevante recordar que la fecha inicial para prestar declaración estaba fijada para el pasado 3 de marzo, pero el ex alto mando castrense -quien recientemente había renunciado a la comandancia del Ejército- no llegó a declarar. Lo anterior, significó que Martínez presentará un recurso de amparo para evitar la detención por parte de la magistrada.