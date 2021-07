El cáncer de mamas es una de las primeras causas de muerte de las mujeres en Chile y el mundo. De acuerdo al Plan Nacional de Cáncer (2018 – 2028) del Ministerio de Salud, el año 2015 fallecieron 1.511 mujeres por esta enfermedad.

Este padecimiento, se origina cuando las células mamarias comienzan a crecer sin control. Si bien afecta a hombres y mujeres, es uno de los canceres más detectados en el sexo femenino.

Relacionado a esto, se han registrado casos en donde algunas mujeres, tras ser vacunadas contra el COVID-19, han presentado una inflamación temporal de los ganglios linfáticos, lo que podría repercutir en un falso positivo.

En entrevista con CHV Noticias, Cristián Cortés, cirujano oncólogo de la Clínica Bupa Santiago, afirmó que, si bien puede existir una hinchazón en los ganglios, “actualmente tenemos suficiente tecnología para, por ejemplo, poder distinguir cuando uno de ellos está inflamado por la vacuna, o por algún proceso inflamatorio, y no por un cáncer”.

“Es poco probable que efectivamente un paciente termine biopsiándose pensando que tiene un cáncer cuando no es así. Puede haber, no lo descarto al cien por ciento, pero existe tecnología para distinguir ambas situaciones”, aseguró.

Lee también: Llaman a donar sangre en pandemia: “La necesidad ha aumentado”

En relación a esto, el experto de Clínica Bupa Santiago señaló que las políticas de detección temprana no afectarían al proceso de vacunación, ya que no deberían existir alteraciones “desde el punto de vista de imágenes o exámenes” relacionados al cáncer de mama.

“No hay problema, a menos que se sienta un poco mal, dependiendo del tipo de vacuna”, agregó.

Asimismo, expresó que, ante la disminución de casos COVID-19 en nuestro país, “deberíamos retomar absolutamente a las y los pacientes, en general, en sus exámenes destinados a la detección temprana del cáncer”, porque “uno no previene su aparición, si no que el objetivo es detectarlo precozmente. No existe una política de espera, por así decirlo”.

Baja asistencia en exámenes preventivos

El profesional de Clínica Bupa Santiago, además, señaló que ante la emergencia sanitaria menos personas han asistido a realizar su controles preventivos. “Lo estamos viendo con más intensidad desde el año pasado. Ha habido una baja asistencia de pacientes para este tipo de exámenes. Lo hemos hablado con otros especialistas y la percepción es transversal”, dijo.

Por esto, manifestó que el aumento de cifras de pacientes diagnosticados con cáncer de mama, quizás, podría no verse reflejado. “Los pacientes no están acudiendo a esos exámenes, pero sí está ocurriendo, y sobre todo en el sistema público, que se están diagnosticando cánceres más avanzados que lo habitual. Un año en que la paciente no fue a consultar por susto, precaución, edad o enfermedades, pasa fácilmente”.

Ante esta situación, y consultado sobre si existe una mayor disponibilidad clínica actualmente, Cristián Cortés, cirujano oncólogo de la Clínica Bupa Santiago, despejó dudas acerca de las eventuales esperas al momento de querer acceder a un control preventivo.

“La realización de exámenes en sí no está afectada y la oportunidad de atención se mantiene más o menos igual que antes. Quizás pueda haber algunas limitantes en cuanto a la resolución del paciente ya diagnosticado con un cáncer, en cuanto a la posibilidad de tener una cama para hospitalizarlo y tratarlo, pero en principio los exámenes de detección son ambulatorios y no requieren de camas. No están afectadas las oportunidades de atención en ese aspecto”, aseguró.