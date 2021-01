A partir de la jornada de este miércoles, se registra el incendio forestal “El Portillo” en la comuna de San Fernando, Región de O’Higgins, y que ha consumido una superficie cercana a las 50 hectáreas de vegetación.

Una emergencia por la que Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi) declaró alerta roja en la comuna, la cual se mantiene vigente desde este hoy hasta que las condiciones del siniestro así lo ameriten.

Debido a la cercanía de las llamas con sectores habitados, Onemi envió un mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) a los vecinos del poblado Sierras de Bellavista para iniciar la evacuación preventiva de las viviendas.

Lee también: Onemi declara alerta roja en Monte Patria por incendio forestal cercano a bencinera y viviendas

❗️Por incendio forestal ONEMI solicita evacuar sector “Poblado de Sierras de Bellavista”, comuna San Fernando, Región de O’Higgins. #ONEMI activó mensajería SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. @conaf_minagri @IntendenciaLBO — onemichile (@onemichile) January 27, 2021

A través de Twitter, la entidad entregó una serie de recomendaciones para la evacuación, haciendo un llamado a utilizar mascarilla en todo momento e intentar mantener la distancia física debido a la pandemia del COVID-19.

Además, solicitan portar un kit de emergencia con todos los elementos sanitarios necesarios para evitar contagios en medio de la emergencia.

Por otro lado, hicieron un llamado a no olvidar a las mascotas durante la evacuación y no regresar a las viviendas hasta que las autoridades así no informen, ya que el fuego puede reactivarse en cualquier momento.

Lee también: Detienen a quien habría ocasionado incendio forestal que ha consumido más de 600 hectáreas en Isla de Pascua