Opiniones divididas en la Cámara tras “obligación aleatoria” de exámenes de drogas

Bastante polémica ha generado el incumplimiento de la obligación de realizar exámenes aleatorios de drogas entre diputados y diputadas. Desde la propia Cámara Baja aclaran que no los han efectuado porque aún no existe el reglamento para su aplicación, no obstante, ya comenzaron las presiones parlamentarios principalmente desde la Unión Demócrata Independiente. Con resultados en mano, el parlamentario Daniel Lilayu (UDI) mostró su inquietud por el nulo avance de la medida. Por su parte, tras los emplazamientos, la Comisión de Constitución ya comenzó con el debate para la creación de la normativa. La propuesta ha generado ciertas controversias. Para Gonzalo Winter, congresista de Convergencia Social, el proyecto de ley se hizo con el fin de “hacer show, para sembrar la duda. Qué parlamentarios son drogadictos y quienes no”, lamentó.