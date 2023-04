Migrantes venezolanos se viralizan al compartir opiniones sobre el crimen contra el carabinero Daniel Palma

El asesinato en contra del carabinero Daniel Palma ocurrido el pasado jueves, ha generado una ola de reacciones en la sociedad chilena.

Y no es para menos, puesto que se trata el tercer crimen en contra de un uniformado en un mes, lo que también ha provocado revuelo en redes sociales.

Esta vez se manifestó un grupo de migrantes venezolanos que reside en nuestro país, extranjeros que grabaron videos y los publicaron en sus cuentas de TikTok para mostrar apoyo a la institución, así como a la decisión de la fiscalía, desde donde estimaron aplicar una medida de prisión preventiva contra migrantes que estén indocumentados al momento de ser detenidos.

Las declaraciones

Una de las personas que decidió entregar su testimonio está identificada como Mairelys Rio. A través de su cuenta de TikTok, la mujer comenzó diciendo que “les voy a decir una cosa: ser venezolano en Chile hoy, 6 de abril de 2023, se siente horrible”.

“Yo sé que los buenos somos más (…) pero cuando pasa una cosa mala a manos de un extranjero, es imposible que no sea el punto del momento”, siguió. Y luego agregó que “andan buscando por todas partes a los responsables del asesinato del cabo de Carabineros (Daniel Palma). Mi sorpresa es que leo que son dos venezolanos”.

“Cuando estas cosas pasan, pese a ser venezolanos, en Chile no van a decir ‘dos venezolanos malos que mataron a un carabinero’, van a decir ‘los venezolanos'”, advirtió. Acerca de la medida dispuesta por la Fiscalía, dijo que es “maravilloso que lo hagan. Muchas de esas personas que pasaron por vías irregulares lamentablemente dejan mucho que desear”.

Por último, cerró cuestionando que “por uno pagan todos. A la comunidad chilena, decirle que de verdad, lo lamentamos mucho y ojalá que para ellos sea suficiente decirles que no todos somos así”.

Otro video que se ha difundido, es el testimonio del usuario @elkokenava. Mediante un video de TikTok, que hasta ahora acumula más de 900 mil “me gusta”, apreció la medida de la Fiscalía diciendo que está “totalmente de acuerdo, porque ya basta señores. Chile tiene ya suficientes problemas con la delincuencia de ellos, para que vengan extranjeros a hacer lo malo, a no aportar al país, a robar, a asesinar. Hay que decir la verdad”.

De la misma manera, agregó entre lágrimas que “la impotencia que tengo por cómo nos están cagando estas personas que se hacen llamar venezolanos, pero que en realidad son una escoria a cualquier sociedad a la que vayan”.

“Le hablo a mis paisanos venezolanos, a los buenos, que somos mayoría, los que vinimos trabajar, a echarle bola aquí en Chile. Vamos a colaborar en esta nueva medida que se tomó de que nos van a solicitar documentos e identificarnos. Identifíquense, por favor, no hagan problemas. Aquí están buscando a los malos y el que no la debe, no la teme”, concluyó.

Otro internauta, cuya nombre en la red social es @v4silaveman0, manifestó: “Ya basta. Creo que hay que pronunciarse en contra de tantas locuras que están sucediendo en Chile. Hasta cuando este pequeño grupo de venezolanos que solo sirven para no aportar, para joder y hacer daño… y, ¿quiénes pagan los platos rotos? Los venezolanos de bien, los que se esfuerzan diariamente por salir adelante”.

“Acaba de morir un carabinero baleado por dos venezolanos”, señaló el hombre. Y cerró: “Ya basta, tenemos que repudiar todas estas actitudes negativas que afectan a una comunidad que quiere prosperar en este país”.