Por 7 votos en contra y 3 a favor, este martes el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento presentado por el gobierno que buscaba frenar el tercer retiro del 10% aprobado por el Congreso.

La resolución fue valorada por distintas figuras de la oposición, como la senadora Ximena Rincón (DC), quien manifestó que “es necesario reconocer la contundencia del fallo” y que cree que “lo que corresponde es que el Ejecutivo promulgue esta iniciativa que ya fue tramitada en el Parlamento”.

Esto último ya que el gobierno todavía tiene la opción de ejercer un veto presidencial, sin embargo, la legisladora considera que “lo sano desde el punto de vista de la política es que promulgue esta modificación constitucional”, ya que con esta decisión el TC “reconoció las facultades constitucionales del Parlamento”.

Por su parte, el diputado Gastón Saavedra (PS) valoró que el TC haya incluido “el factor sociocultural que hoy día ocurre en el país” en su decisión.

“Han reconocido las facultades que tiene el Parlamento para legislar, sobre todo en una emergencia donde se tienen que tomar decisiones en coherencia con eso”, dijo.

En tanto, el diputado Iván Flores (DC) señaló que “el gobierno hace rato viene equivocando el camino y a contra corriente de lo que la ciudadanía ha planteado”.

“El Presidente lo que ha hecho es ponerle zancadillas a la necesidad de la gente y hoy día el TC, que yo me imagino que el Presidente había hecho sus número, le dio la razón a lo que nosotros dijimos y no me cabe duda que escucharon el clamor de la ciudadanía, por lo que el Presidente se quedó solo“, sostuvo.

Debido a esto, señaló que “el gabinete político tendrá que dar sus explicaciones a su jefe” y que “lo único que tiene que hacer es promulgar el proyecto”.

En tanto, el presidente de la DC, Fuad Chahín llamó al mandatario a promulgar la iniciativa y tramitar paralelamente “un proyecto para entregar un bono de $200 mil a quienes no tienen fondos para retirar”.

“La gente no puede seguir esperando, basta de porfía, basta de tozudez”, dijo.

En la misma línea, la diputada Camila Vallejo (PC) expresó que “evidentemente esta es una derrota política tremenda para el gobierno, hasta el TC le está dando la espalda al Presidente y lo mínimo ético, si es que se le puede pedir al Presidente, es que promulgue el proyecto del retiro porque está ahí en su despacho, para que le llegue a las familias”.

Sobre la propuesta presentada por el Ejecutivo, sostuvo que “la damos entendida como un cuarto retiro”.

Desde el Frente Amplio, el diputado Gabriel Boric (CS) expresó señaló que, pese a que valora el resultado, “no corresponde celebrar al TC” debido a las declaraciones del ministro Iván Aróstica “atribuyéndose potestad de ‘solucionar problemas de la gente'”.

La diputada y presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, manifestó que “Piñera se sigue quedando solo en su tozudez y desconexión total de las necesidades de la ciudadanía. El Presidente dobló la apuesta contra la gente y perdió en su propio tribunal que no acogió a trámite su requerimiento”.

El diputado Diego Ibáñez (CS) expresó que “el Presidente Piñera se quedó absolutamente solo. No tiene el respaldo de sus parlamentarios ni de su bancada más fiel: el Tribunal Constitucional. Su bancarrota es absoluta y si decide vetar el proyecto o reponer el requerimiento estaríamos hablando del sucidio político más grande desde el retorno a la democracia“.

Por su parte, su par Camila Rojas (Comunes) aseguró que el mandatario “está más solo que nunca”, mientras que el senador Juan Ignacio Latorre (RD) sostuvo que hoy primaron “la sensatez de responder a la difícil realidad que enfrenta nuestra ciudadanía”.

